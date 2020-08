Italia, boom di contagi: +141% in un mese

Bergamo, torna a casa dopo 115 giorni di ricovero

È tornato a casa ad Albino, in provincia di Bergamo, Marco Carrara, dopo un'odissea durata mesi. Il 43enne - a cui ha anche scritto il premier Giuseppe Conte - è infatti stato ricoverato per coronavirus 115 giorni e ha dovuto fare 28 tamponi prima del via libera. Lo riporta l'Eco di Bergamo