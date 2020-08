Il Bologna, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì in città, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Effettuati in anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani test su giocatori e i collaboratori della Prima squadra

Sinisa Mihajlovic positivo al coronavirus: il 51enne allenatore serbo del Bologna, rientrato venerdì nel capoluogo emiliano, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo, come riferito il club in un comunicato. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. In questi giorni sono stati eseguiti anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera del Bologna, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della prima squadra.