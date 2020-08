Spallanzani: al via sperimentazione vaccino

Le parole del direttore sanitario Francesco Vaia, in occasione dell’avvio della sperimentazione nell’istituto del vaccino sull’uomo: "A noi interessa che il vaccino sia efficace. Se tutto avviene nei tempi programmati il nostro auspicio è che sia prodotto in primavera. Il primo volontario a cui è stata inoculata la dose di vaccino verrà tenuto in osservazione per 4 ore da un equipe e poi tornerà a casa e verrà monitorato per 12 settimane. Se tutto andrà bene passeremo alla Fase 2 e 3, che probabilmente faremo in un Paese dell’America Latina, dove il virus è in crescita"