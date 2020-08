I protocolli per i tifosi

Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha elencato tutte le norme da seguire per i tifosi, a cui sarà permesso assistere ad allenamenti e amichevoli della squadra di Gattuso. Innanzitutto gli ingressi saranno sempre su prenotazione e contingentati: massimo mille persone allo stadio Patini, sia per quanto riguarda gli allenamenti (chi si prenoterà per un allenamento non potrà farlo per i due giorni successivi) che per le amichevoli (ogni tifoso potrà acquistare al massimo due posti per ogni gara amichevole, così come per gli allenamenti). I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati con sistemi di rilevazione numerica progressiva. Gli spettatori, inoltre, dovranno indossare la mascherina per tutta la durata degli eventi (mentre per i bambini sotto 6 anni non sarà obbligatoria) e rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro. Il personale di sicurezza vigilerà facendo rispettare ogni norma. E fuori dallo stadio verrà misurata la temperatura corporea: vietato l'ingresso a chi sarà superiore 37,5°.