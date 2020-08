Nessun rilancio

Manca dunque solo la firma, poi sarà finita una vera e propria telenovela di calciomercato. Il Lille ha aspettato fino all'ultimo un rilancio del Manchester United, altro club interessato a Gabriel, che però non ha presentato alcuna offerta. Stesso discorso per il Napoli, che ha continuato a legare l'operazione alla partenza eventuale di Kalidou Koulibaly, la quale tuttavia non si è ancora concretizzata. Nell'ultima stagione il difensore del Lille ha giocato con discreta continuità, collezionando 34 presenze in tutte le competizioni e mettendo a segno anche una rete in campionato.