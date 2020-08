Napoli, tamponi al San Paolo prima del ritiro

Presente anche Osimhen, i giocatori del Napoli lunedì partiranno per il ritiro di Castel di Sangro fino al 4 settembre. Non sarà a porte chiuse: le regole per i tifosi però saranno ferree TORNA "L'ORIGINALE-CALCIOMERCATO": DAL 24 AGOSTO SU SKY SPORT

Verso la nuova stagione. Giornata di test in casa Napoli, con tutti i giocatori (ad eccezione del positivo Petagna) sottoposti ai tamponi per il coronavirus presso lo stadio San Paolo. L'attesa era tutta per il nuovo acquisto azzurro Victor Osimhen: sono stati circa 15 i tifosi ad accoglierlo fuori dall'impianto. Poi i ragazzi di Gattuso sono rientrati a casa anziché all'Hotel Britannique, come inizialmente previsto. La struttura chiuderà per 48 ore per un sospetto caso di coronavirus, così il Napoli si ritroverà direttamente lunedì per la partenza verso Castel di Sangro. Dove nel pomeriggio scatterà il primo allenamento e l'inizio della preparazione per la stagione 2020/21.