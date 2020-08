2/19 ©LaPresse

BENEVENTO: la squadra di Filippo Inzaghi ha scelto Seefeld in Tirol, nel distretto di Innsbruck-Land, come meta per il ritiro precampionato. Il club sannita soggiornerà presso l’Hotel Hocheder da lunedì 17 a domenica 30 agosto e si allenerà negli impianti annessi alla struttura ricettiva