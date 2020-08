Torna "Calciomercato - L'Originale", in onda dal 24 agosto al 5 ottobre, ultimo giorno di trattative. Appuntamento con il trio Bonan-Di Marzio-Fayna da lunedì a venerdì alle 23 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 24. Protagonista di questa edizione il Juke Box. Grande curiosità anche per la nuova sigla "Io Voglio", scritta da Alessandro Bonan durante i mesi del lockdown

Dal Juke Box alla nuova siglia "Io voglio"

Come davanti a un Juke Box. Studio rinnovato e sigla inedita, solito pattino e una vespa per viaggiare con la fantasia, guidata da una squadra collaudata più che mai. La sigla “Io voglio”, composta e cantata dallo stesso Bonan, è stata scritta durante il lockdown – "un inno al desiderio di libertà soffocato dal virus", dice lo stesso Bonan. In questa edizione protagonista il Juke Box, davanti al quale si consumerà il momento "intimo" della trasmissione. Le battute di una canzone famosa anni ‘60 e '70 ispireranno il confronto con i vari ospiti della serata. L’oggetto culto della gioventù di quegli anni, quasi da contrasto tra il vintage e l’attualità dei fatti, darà il via alla musica del calciomercato con le notizie di Gianluca Di Marzio. A movimentare i dibattiti, ogni sera interverranno uomini di sport, cultura e spettacolo, oltre ai collegamenti con gli inviati della squadra mercato di Sky Sport. Tutto questo, con la regia creativa di Roberto "Popi" Montoli e il coordinamento giornalistico di Davide Bucco, insieme a Bonan coautori del programma.