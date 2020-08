Fiorentina al lavoro. Vivo il sogno Thiago Silva

La squadra continua ad allenarsi in ritiro, mentre la società è al lavoro per rinforzare la rosa: un regista e un centravanti le richieste di Iachini. Con il sogno Thiago Silva che resta ancora vivo

Testa bassa e tanto lavoro per preparare al meglio la nuova stagione. Il gruppo Fiorentina – eccezion fatta per Erick Pulgar e Simone Ghidotti, risultati positivi al Covid-19 e dunque isolati rispetto al resto della rosa – prosegue il ritiro agli ordini di Iachini, mentre la società è impegnata sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi. L’obiettivo è quello di portare avanti e completare un discorso di potenziamento del gruppo che lo scorso anno è arrivato al decimo posto, quindi lontano dalle ambizioni di Commisso. Un discorso iniziato lo scorso gennaio con un calciomercato importante che ha vestito di viola Sofyan Amrabat – rimasto in prestito al Verona fino al termine della stagione sportiva appena conclusa –, Kouamé e Duncan.