Thiago Silva e il futuro. Il 36enne difensore brasiliano, dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ha concluso la sua avventura al Paris Saint-Germain. Il club ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza e, tra le altre, la Fiorentina sta provando a prenderlo a parametro zero. Thiago Silva, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato proprio del suo futuro e della possibilità di un ritorno in Italia: "Questa è stata la mia ultima partita con il PSG, è stata una decisione del club e quindi la accetto – le sue parole - Sono molto felice di aver passato otto anni a Parigi, ho dato sempre tutto, ma ora devo cercare un'altra squadra. Sicuramente sarò molto felice anche da un'altra parte. Mi dispiace andar via così, sognavo tanto questa Champions League. Quello che dicono sulla Fiorentina non è vero. Il mio agente sta parlando con loro e con qualche altre squadra, però non c'è ancora niente di firmato. Nei prossimi giorni devo capire bene le offerte che sono arrivate e prendere la decisione migliore per me e per la mia famiglia".