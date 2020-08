Il Napoli si allena coi tifosi: Osimhen già in gol

Per la prima volta il pubblico torna allo stadio e lo fa per il primo allenamento a Castel di Sangro del Napoli. Gattuso prova Mertens in coppia con Osimhen (andato in rete), Insigne in gran forma ma il primo gol della nuova stagione è di Elmas CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Il Napoli è stato accolto con tanto entusiasmo nel ritiro di Castel di Sangro, dove i tifosi per la prima volta hanno potuto riassaporare l’emozione di vedere del calcio, seppur in un allenamento, dal vivo: a mille persone (sulle 7mila che l'impianto potrebbe ospitare), infatti, è stato consentito l’ingresso allo stadio Teofilo Patini, dove Gattuso ha diretto il primo allenamento in terra abruzzese. Molti applausi per tutti ma soprattutto grande entusiasmo per l’ultimo arrivato, Victor Osimhen, l’attaccante da 50 milioni di euro che ha riscritto il record di acquisto più costoso nella storia del club e che, schierato in coppia con Mertens nelle tante partitelle che la squadra ha svolto, ha anche trovato il primo gol della sua avventura napoletana.