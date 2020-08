Napoli, parte il ritiro: i giocatori convocati

La stagione del Napoli inizia da Castel di Sangro, sede del ritiro degli azzurri in vista della ripresa del campionato. Dopo il raduno allo stadio San Paolo e la giornata dedicata ai vari test medici, la squadra di Rino Gattuso è partita per l'Abruzzo dove lavorerà fino al prossimo 4 settembre. Sono 34 i giocatori convocati per questo ritiro: tra i presenti anche i nuovi acquisti Rrahmani e Osimhen. Assente, invece, Andrea Petagna, risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi: l'attaccante è asintomatico ed è attualmente in isolamento domiciliare. Nonostante il mercato, e in attesa di conoscere il loro futuro, sono regolarmente partiti per Castel di Sangro anche i vari Koulibaly, Allan, Milik, Ghoulam, Younes, Ounas e tutti gli altri calciatori che dovrebbero essere ceduti. Completano il gruppo i tanti giocatori rientrati dai prestiti come Gaetano, Ciciretti e Tutino.