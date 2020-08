È Nicolas Tagliafico il nome nuovo per il mercato del Napoli. Gli azzurri sono sempre alla ricerca di un esterno sinistro e, oltre a Reguilòn, pensano anche al capitano dell'Ajax. L'argentino classe 1992 è sulla lista di Cristiano Giuntoli, che si è interessato al difensore che da gennaio 2018 gioca nel club olandese. Tagliafico ha fatto benissimo in questi anni all'Ajax, vincendo un campionato, una Coppa d'Olanda e una Supercoppa e arrivando, nella scorsa stagione, fino alla semifinale di Champions League. Ora il Napoli vorrebbe provare a portarlo in Italia ma, eventualmente, dovrebbe battere anche la concorrenza del Leicester. Prima di tentare un affondo, però, gli azzurri devono cedere Faouzi Ghoulam.