Osimhen show in ritiro: il rito di iniziazione con il Napoli. VIDEO

Una bottiglia come microfono e una sedia a fare da palchetto improvvisato, location l’hotel di Castel di Sangro dove il Napoli è in ritiro per preparare la nuova stagione, per pubblico i compagni di squadra. Victor Osimhen si è sottoposto all’ormai consueto rito di iniziazione previsto per i nuovi acquisti azzurri: un vero e proprio show l’esibizione dell’attaccante nigeriano, che oltre a cimentarsi a cantare una delle sue canzoni preferite si è anche lasciato andare con qualche breve passo di danza. Tra le tante risate generali dei compagni, la perfomance canora del classe 1998 acquistato nelle scorse settimane dal Lille è subito finita social facendo presto il giro del web.