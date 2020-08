Buone conferme per Gattuso dopo i primi test amichevoli, triangolare disputato allo stadio Patini contro Castel di Sangro e L'Aquila (entrambe iscritte in Eccellenza). Successo per 10-0 nella prima sfida, tris per Politano e doppiette di Milik e Younes. Nel secondo match si scatena l'esordiente Osimhen, tre gol nei primi 8 minuti nell'11-0 rifilato a L'Aquila. Subito convincente il nuovo acquisto nel 4-2-3-1 insieme a Lozano, Mertens e Insigne