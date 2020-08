Immobile: "In Champions Lazio non sarà comparsa"

Il bomber biancoceleste: "Non siamo quelli della sconfitta di Lecce, ma quelli dei 7 mesi prima del lockdown. Ora riparte un nuovo ciclo: vogliamo fare bene in Champions e confermarci in campionato. Reina ci darà l'esperienza che ci manca". Poi sulla Scarpa d'Oro: "Il sorpasso a Lewandowski contro il Brescia mi ha emozionato"

Una stagione da re alle spalle, davanti a sé quella del salto di qualità. Per Ciro Immobile e la sua Lazio, al primo esame Champions League dopo 12 stagioni. "In questi anni c'è stata una crescita costante da parte di giocatori, mister e società", le parole dell'attaccante biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel dal ritiro di Auronzo di Cadore. "Da quando sono arrivato nel 2016 abbiamo prima raggiunto l'Europa League, vinto tre trofei e ci siamo qualificati per la Champions. Ora riparte un nuovo ciclo, con grande slancio per riconfermarci in campionato e fare bene in una competizione così difficile". Gli unici gol di Immobile risalgono al 2014/15, con la maglia del Borussia Dortmund. "Non tutti hanno vissuto la Champions", sottolinea lui. "Io la conosco e so la tensione che c'è nel preparare le gare. Competere su tre fronti sarà impegnativo, ma abbiamo entusiasmo e non ci siamo qualificati per fare da comparsa. Vogliamo divertirci". Finora alla voce rinforzi c'è solo Pepe Reina: "Un professionista a tutto tondo, ha esperienze a vittorie sulle spalle", lo esalta subito Immobile. "Ci darà tutto quello che ci manca nelle gare internazionali perché solo lui in questa squadra può farlo. Lo conoscevo già: è una persona eccezionale, è entrato da poco ma sembra che sia qui da una vita".