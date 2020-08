La squadra a cena per cementare il gruppo. Ad Auronzo di Cadore c'è anche Tare che nelle prossime ore incontrerà insieme a Lotito Inzaghi per parlare del futuro dell'allenatore e del suo prolungamento di contratto. In attesa di rinnovo anche Immobile e Acerbi. Grande entusiasmo per l'arrivo di Reina, protagonista del classico rito di iniziazione

Prosegue a ritmo serrato la preparazione della Lazio in vista della prossima stagione nel ritiro di Auronzo di Cadore. Giorni importanti anche per quanto riguarda il futuro di Simone Inzaghi, in attesa del rinnovo di contratto. La situazione appare più distesa rispetto a qualche settimana fa circa il rapporto tra l'allenatore e il presidente Lotito che avrebbe dato allo stesso Inzaghi garanzie sia sul mercato sia sul fronte dell'adeguamento di contratto. La sensazione è che si tratterà per un prolungamento di uno o due anni a 3 milioni di euro. A tal proposito è molto importante la presenza nel ritiro di Igli Tare anche per quanto riguarda la situazione di altri due pilastri della squadra biancoceleste: Ciro Immobile e Francesco Acerbi ancora in attesa di rinnovo.