Tamponi negativi, la Roma si allena a Trigoria

Nessuna nuova positività al Coronavirus dopo il secondo giro di tamponi ai quali sono stati sottoposti oggi i giocatori e lo staff tecnico giallorossi. Un sospiro di sollievo per tutto l’ambiente Roma con la società che, dopo i due nuovi casi di positività di Justin Kluivert e Bruno Peres emersi nella giornata di venerdì in seguito ai test effettuati 24 ore prima – casi che si aggiungono a quelli di Antonio Mirante e Carles Perez dei gironi scorsi –, ha preferito rinviare in via precauzionale di un giorno la prima sessione di allenamento della nuova stagione sportiva 2020/2021. Una seduta che invece si svolgerà regolarmente quest’oggi a Trigoria, con fischio d’inizio alle ore 18.