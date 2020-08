Aleksander Kolarov corre veloce verso un futuro a tinte nerazzurre. L’esperto esterno sinistro, che Antonio Conte ha individuato come il profilo giusto per la prossima stagione – l’allenatore dell’Inter pensa a utilizzarlo anche come terzo di sinistra di una difesa a tre –, ha infatti già dato l’ok al suo trasferimento a Milano e adesso Inter e Roma sono vicinissime a trovare un’intesa sull’indennizzo per sbloccare il trasferimento. Kolarov, in scadenza di contratto nel giugno del 2021, e il suo nuovo agente – Alessandro Lucci – non vogliono infatti andare via dalla Roma senza un accordo che accontenti tutti: in giornata le parti in causa hanno avuto diversi colloqui che hanno avvicinato in maniera ormai definitiva la fumata bianca dell’affare. Per far partire l’esterno serbo classe 1985, la Roma chiede infatti 2 milioni di euro mentre l’Inter è disposta a offrire una cifra leggermente più bassa: una forbice minima che lascia presagire il buon esito dell’operazione.