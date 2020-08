Serie A, quando inizia? Le date del campionato 2020-2021

La conferma dopo il Consiglio Federale di oggi: la Serie A 2020/21 avrà il via nel weekend del 19 e 20 settembre, con fine stagione il 23 maggio. Riunite Can A e Can B: gli arbitri potranno dirigere senza distinzione partite di Serie A e B. La Serie B ripartirà il 26 settembre, la Lega Pro il 27

COSA AVEVA DECISO A INIZIO AGOSTO IL CONSIGLIO DI LEGA