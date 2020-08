Mercoledì il calendario di A: la guida tv su Sky

La nuova Serie A è alle porte ed è già partito il countdown per scoprire tutte le giornate del campionato 2020-21, al via il prossimo 19 settembre. Lo show del calendario con tutti i commenti sulle 38 giornate sarà visibile mercoledì 2 settembre dalle 12 su Sky Sport Serie A, Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it

A quasi un mese dalla fine del campionato, la Serie A è pronta a ripartire per una nuova stagione da vivere su Sky Sport. Il battesimo sarà mercoledì 2 settembre, quando verrà svelato il calendario della stagione 2020-2021 che partirà 19 settembre con la prima giornata. La Juventus, campione d’Italia nelle ultime nove edizioni, ha chiamato in panchina Andrea Pirlo per tentare l'impresadi arrivare al decimo titolo consecutivo. A contendere lo scudetto ai bianconeri, mantenendo l’ordine dell'ultimo campionato, l’Inter di Antonio Conte, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Lazio di Simone Inzaghi, la Roma di Paulo Fonseca, il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Rino Gattuso. Grande curiosità anche per le neopromosse: il Benevento di Filippo Inzaghi, molto attivo sul calciomercato, vuole stupire. Così come lo Spezia di Vincenzo Italiano, all’esordio in Serie A da quando esiste il girone unico, e il Crotone di Giovanni Stroppa.

Dove vedere lo show del calendario in tv leggi anche Serie A e Coppa Italia, le date ufficiali Mercoledì 2 settembre. Cerchiate in rosso questa data, perché sarà il giorno zero, quello in cui nascerà la nuova Serie A con il calendario 2020-2021. E voi potrete assistere ai commenti alle 38 giornate su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A a partire dalle 12. Lo show del calendario sarà visibile anche in live streaming su skysport.it. Lo studio sarà condotto da Leo Di Bello, con lui ci saranno Matteo Marani e Paolo Condò da Milano, Luca Marchegiani da Roma e Giorgia Cenni dalla redazione.

Inter e Atalanta chiedono il rinvio? Inter e Atalanta, ultime squadre italiane impegnate nelle coppe europee, hanno chiesto alla Lega di posticipare i loro impegni della prima giornata. La squadra di Conte ha giocato la finale di Europa League lo scorso 21 agosto, mentre i bergamaschi sono scesi in campo per il quarto di finale di Champions League con il PSG nove giorni prima, il 12 agosto.