Atalanta e Inter per una partenza in salita, alla settima giornata c'è la Juventus per la Lazio di Inzaghi, che sul suo calendario personale cerchierà anche la dodicesima giornata, quella del “derby in famiglia” con il Benevento del fratello Filippo. Poi in fila Napoli e Milan (sotto Natale). Il derby è alla penultima. Ecco il calendario, giornata per giornata, dei biancocelesti.