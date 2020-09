E' nata la nuova serie A, stagione 2020-21: scarica qui il PDF. Tutte le 38 giornate del campionato che prenderà il via il prossimo 19 settembre. Si riparte a caccia della Juve campione d'Italia. L'Atalanta cerca conferme, il Milan punta a migliorare quanto fatto nella passata stagione. Prima assoluta dello Spezia nel massimo campionato

Riparte il prossimo 19 settembre il campionato di serie A. I campioni in carica della Juventus pensano al decimo titolo consecutivo ma dovranno vedersela con le rinnovate ambizioni di Inter, Atalanta, Lazio, Roma, Milan e Napoli. Chi sarà l'outsider? Prima assoluta dello Spezia in A. Qui il pdf del nuovo campionato, scarica la versione stampabile. CLICCA QUI PER SCARICARE IL CALENDARIO 2020-2021