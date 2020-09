La stagione dei ragazzi di Pioli inizierà, a San Siro, contro il Bologna: avvio sulla carta in discesa, poi due big match in fila tra cui il derby contro l'Inter. Il Milan affronterà la Juve alla 16^, mentre chiuderà il campionato sul campo dell'Atalanta. Ecco il calendario completo dei rossoneri

Tornare in Europa dalla porta principale. È l'obiettivo che si è prefissato il Milan in vista della prossima stagione. Rinnovato il contratto di Ibra, i rossoneri puntano a un posto per la Champions dopo quanto fatto vedere nel girone di ritorno dell'annata scorsa. I ragazzi di Pioli debutteranno in casa contro il Bologna, poi tra la 4^ e la 5^ giornata subito due big match: il derby contro l'Inter e la sfida contro la Roma.