Lo svedese, intervistato da UEFA Champions League Magazine, ha parlato dei rossoneri: "Credo nel progetto e in un Milan che compete, condivido la visione della proprietà. Vogliono fare la storia ed è quando si tratta di vincere che mi sento vivo. Giocare a calcio non mi manca, sono in pace con me stesso. Pulisic è il nostro Capitan America, Reijnders è il calciatore che è cresciuto di più". Nel VIDEO l'intervista completa

"Credo nel progetto, credo in un Milan che compete, condivido la stessa visione della proprietà". Inizia così l'intervento di Zlatan Ibrahimovic, intervistato da "UEFA Champions League Magazine". "Vogliono fare cose fantastiche - prosegue il dirigente rossonero -, fare la storia ed è quando si tratta di vincere che mi sento vivo. Perché io voglio vincere e non mollerò fin quando non ci saremo riusciti". Ibra torna a parlare del suo ritiro dal calcio giocato: "Da quando ho accettato l'idea di non giocare più le cose vanno bene, sono in pace con me stesso. Non mi manca giocare a calcio, la cosa frustrante è non poter portare in campo la mia esperienza, chi sono. Ma non mi manca giocare: da quando ho accettato l'idea di non scendere più in campo sono tranquillo".