Inizio intenso per la squadra di Gattuso che dopo le prime due giornate (Parma e Genoa), affronterà in sequenza due candidate allo Scudetto: la Juve allo Stadium alla 3^ giornata e l'Atalanta al San Paolo alla 4^. Derby con il Benevento alla 5^, chiusura in casa con il Verona

