Debutto al Tardini, poi il Genoa prima dei due primi grandi appuntamenti stagionali: la trasferta con la Juve e la sfida casalinga contro l'Atalanta. Avvio non semplice per gli azzurri, ma Gattuso è già carico. " Ci faremo trovare pronti per l'inizio del campionato - ha commentato l'allenatore al sito ufficiale della società -. Sarà una stagione difficile perché il Napoli dovrà giocare molti big match ravvicinati".

approfondimento

Serie A 2020-21, il calendario stampabile in Pdf

Alla fine di novembre gli azzurri avranno altri due big match ravvicinati: quello contro il Milan - gara da ex per Gattuso - e poi il successivo con la Roma, entrambi in programma al San Paolo nel girone di andata. Tra la 12^ e la 13^ giornata altri due incroci di fuoco, rispettivamente con Inter e Lazio, mentre l'epilogo stagionale avverrà in casa contro il Verona.