Prima uscita stagionale per il Milan di Pioli, che vince in rimonta contro il Novara nell'amichevole giocata a Milanello. Buona prova di Paquetá, autore di una doppietta, e del giovane svedese Emil Roback. 40 minuti in campo per Ibra, da capitano

MILAN-NOVARA 4-2

Marcatori: 10′ Bellich (N), 13′ Bellich (N), 26′ e 56' Paquetá (M), 32′ Laxalt (M), 47' Calabria (M)

MILAN: A. Donnarumma; Calabria, Bellodi, Duarte (21' Kalulu), Hernandez; Kessie, Laxalt; Halilovic (21′ Roback), Paquetá (41' Bennacer), Tonin; Ibrahimovic (41' Capanni). All. Pioli

NOVARA: Marricchi, Pagani, Cagnano, Collodel, Bove, Bellich, Nardi, Hrkac, Bortolussi, Zunno (29′ Cisco), Gonzalez (16' Pinotti). All. Banchieri

Prima uscita stagionale per i rossoneri, che ospitano a Milanello il Novara in un test da tre tempi da 20' l'uno. L'XI iniziale schierato da Pioli, capitanato da Ibra, vede Antonio Donnarumma tra i pali e la presenza di Theo Hernandez e Kessié. In campo anche Paquetà e Halilovic. Avvio difficoltoso per i padroni di casa, che incassano due gol in meno di un quarto d'ora: il primo dei tre tempi di gioco si chiude con la doppietta di Bellich.

La seconda frazione vede la rimonta del Milan, con Paquetá che accorcia su assist di Ibra e poi Laxalt che trova il pari servito dal giovane svedese Emil Joof Roback.

Negli ultimi 20 minuti, che Ibra non gioca (Zlatan lascia la fascia da capitano a Kessie) i rossoneri prendono in pugno la situazione: la rete del 3-2 arriva con un tiro dal limite di Calabria che si fa trovare pronto sulla respinta del palo colpito da Paquetá. Lo stesso Paquetá, poco dopo, firma il 4-2 su assist di Roback. L'esterno classe 2003, a cui è stato anche annullato un gol, è stata una delle note più liete di questa partitina e a lui Rafa Leao ha dedicato un tweet di apprezzamento. Prossimo impegno, sabato 5 settembre, con il Monza.