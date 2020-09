Su Sky le amichevoli di Cagliari, Napoli e Roma

Prime amichevoli in vista della ripartenza: oggi in campo e in diretta su Sky: Cagliari-Olbia (Sky Sport Serie A alle 16) e Napoli-Teramo (dalle 17, disponibile in PPV). Domani, live da Trigoria, Roma-Samb: ore 17.30 su Sky Sport Serie A CALCIOMERCATO, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Poco più di 15 giorni all’inizio del nuovo campionato. Tra ritiri ed amichevoli la Serie A si appresta a ripartire. Prime partite per testare la preparazione: oggi in campo e in diretta su Sky scenderanno il Cagliari di Eusebio Di Francesco e il Napoli. I sardi, ad Aritzo, saranno impegnati contro l’Olbia (Lega Pro) di Max Canzi. Diretta su Sky Sport Serie A a partire dalle ore 16 (telecronaca Dario Massara).