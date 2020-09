Calciomercato, news e trattative LIVE

Inter-Vidal: attesa per risoluzione con il Barcellona

Nonostante le voci che arrivano dalla Spagna – riguardo una risoluzione tra giocatore e Barcellona – per vedere Vidal all’Inter servirà ancora un po’ di tempo. Si continua infatti a lavorare per interrompere il rapporto tra il club e il cileno, con i nerazzurri al lavoro per essere pronti nel momento in cui le cose si sbloccheranno. C’è fiducia, l’operazione si farà una volta che il giocatore (nei prossimi giorni) avrà risolto la situazione con i catalani.