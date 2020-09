Prima partita, anche se non ufficiale, da allenatore della Juventus per Andrea Pirlo. Un'amichevole vinta in famiglia, perché dall'altra parte c'era la formazione U23 di Lamberto Zauli. 1-0 per i "grandi" il risultato finale, rete decisiva di Marko Pjaca. Il croato, che ha giocato la seconda parte della scorsa stagione in Belgio con la maglia dell'Anderlecht, è stato schierato titolare al centro del tridente. Con lui anche Douglas Costa e Ramsey, adattato a causa delle tante assenze fra chi è in giro per il mondo con la Nazionale e chi è infortunato (Bernardeschi, Dybala e De Ligt). Dopo un' iniziale fase di riscaldamento, le due squadre hanno cominciato una partita fatta di due tempi da mezz'ora e più volte interrotta dallo stesso Pirlo, impegnato nello spiegare alla squadra determinati movimenti ed eventuali correzioni. Protagonisti in mezzo al campo McKennie e Arthur, con quest'ultimo autore di un paio di ottime giocate. Assente Higuain, sempre più in uscita.