La Roma batte la Sambenedettese 4-2, brilla Villar

ROMA-SAMBENEDETTESE: 4-2

4’ Veretout 4’(R), 9’ Perotti, 25’ rig. Maxi Lopez (S), 31’ Mkhitaryan (R), 42’ rig. Maxi Lpez (S), 67 Antonucci (R)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez (46′ Boer); Fazio (46′ Bouah), Ibanez (46′ Morichelli), Juan Jesus (46′ Trasciani); Karsdorp (46′ Seck), Veretout (46′ Simonetti), Diawara (45′ Astrologo, dal 60′ Ciucci), Calafiori (46′ Riccardi); Villar (46′ Ciervo), Mkhitaryan (46′ Antonucci); Perotti (46′ Bamba). A disposizione: Boer, Astrologo, Simonetti, Ciervo, Seck, Bamba, Trasciani, Bouah, Ciucci, Morichelli. All.: Paulo Fonseca

Sambenedettese (4-4-2): Nobile (46′ Laborda); Biondi, Trillò (30′ Chacon), Di Pasquale (46′ Enrici), Nocciolini (46′ Lescano), Botta (46′ Cardoni), Maxi Lopez (46′ Occhiato), Liporace (46′ Magliulo), Rocchi (46′ De Ciancio), Lavilla, Angiulli (46′ Masini) A disposizione: Laborda, Magliulo, Occhiato, Enrici, Cardoni, Masini, De Ciancio, Lescano. All.: Montero

Finisce con un poker e alcune buone indicazioni per Paulo Fonseca la prima amichevole pre-stagione che ha visto la Roma battere per 4-2 la Sambenedettese, formazione di Serie C allenata da Paolo Montero, sul campo di Trigoria. Una sgambata utile per provare schemi e fare il punto sulle condizioni della squadra in vista del sempre più vicino esordio in campionato. Roma che nel primo tempo è scesa in campo con la una formazione composta da giocatori della Prima squadra, mentre nella ripresa spazio ai Primavera con tanto di cambio in panchina, con Paulo Fonseca che ha lasciato la conduzione tecnica ad Alberto De Rossi.