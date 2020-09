Parma, ko in casa. Bene Verona, Fiorentina e Samp

Proseguono gli impegni amichevoli per le squadre di Serie A che stanno preparando l'inizio del nuovo campionato. Buon test per l'Hellas Verona che ha battuto l'ND Gorica per 4-3. Qualcosa da rivedere nel nuovo Parma di Liverani sconfitto dall'Empoli 2-0 in casa al Tardini. La Fiorentina batte la Lucchese con doppiette di Ribery e Kouame, la Samp vince 3-0 con il Derthona FOTO. PARMA-EMPOLI, TARDINI PRIMO STADIO A RIAPRIRE

PARMA-EMPOLI 0-2 35' e 40' Mancuso PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Darmian, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Siligardi, Inglese, Gervinho. All. Liverani EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Pirrello, Terzic; Bandinelli, Stulac, Zurkowski; Mancuso, La Mantia, Moreo. All. Dionisi Con la gara prima volta aperta al pubblico (1000 spettatori consentiti), il Parma perde al Tardini contro l'Empoli. La squadra di Liverani è apparsa ancora lontana dalla migliore condizione anche se si deve considerare l'assenza di numerosi giocatori che hanno risposto alla convocazione delle proprie nazionali. Il Parma gioca anche discretamente bene ma è molto poco pericoloso in avanti. Al contrario dell'Empoli che trova nell'attaccante Mancuso il match winner di giornata con una doppietta realizzata nel finale del primo tempo. Risultato rimasto in alterato per tutta la ripresa e gara terminata 2-0 in favore dell'Empoli

VERONA-ND GORICA 4-3 1' Oyewusi (G), 2' Faraoni (V), 19' Di Carmine (rig.) (V), 49' Marinic (G), 55' Stepinski (V), 78' Sane (V), 82' Smajlagic (G) HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri (62' Pandur); Dawidowicz (62' Lovato), Gunter (46' Bocchetti), Empereur (46' Magnani); Faraoni (62' Gresele), Danzi (62' Terracciano), Veloso (62' Turra), Dimarco (62' Calabrese); Henderson (62' Udogie); Stepinski (62' Sane), Di Carmine (62' Pierobon). All. Juric GORICA (4-4-1-1): Likar; Tomicek (72' Begic), T. Kavcic, Bardanca (72' Chinwendu), M. Kavcic (46' Paljk); Volaric (88' Kacinari), Grudina (72' Itrak), Cvijanovic, Oyewusi, Marinic, Smaylagic. All. Lucic Il ritiro dell’Hellas Verona in Val Gardena si chiude con la prima amichevole stagionale della squadra di Juric allo stadio Quercia di Rovereto (porte chiuse) contro l’ND Gorica. Buona la prova della formazione di Juric che però va sotto in apertura. La reazione è immediata grazie a Faraoni. Di Carmine sul rigore chiude il primo tempo con l'Hellas in vantaggio. Tante le sostituzioni nell'intervallo, e l'ND Gorica ne approfitta per pareggiare i conti. Poi Stepinski e Sane rimettono distanza tra l'Hellas e gli sloveni che nel finale accorciano per un più che dignitoso 4-3

FIORENTINA-LUCCHESE 5-0 39' e 55' Ribery, 49' e 78' Kouame, 65' aut. Solcia FIORENTINA (3-5-2): Terracciano (71' Ghidotti); Caceres (79' Illanes), Pezzella, Igor (57' Ceccherini); Lirola (85' Dalle Mura), Amrabat (71' Benassi), Duncan (79' Cristoforo), Saponara (57' Eysseric), Venuti; Kouamè (81' Agudelo), Ribery (81' Montiel). All. Iachini. LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Cellamare (56' Bartolomei), Papini, Cruciani (86' Falivene), Solcia; Benassi, Nannelli (89' Pardini), Meucci; Bitep, Convitto (56' Panati), Molinaro (46' Kosovan). All.. Monaco Buona prestazione per la squadra di Iachini che fa un sol boccone della Lucchese e continua a dare indicazioni positive. Buonissime le risposte date soprattutto da Ribery autore di una doppietta così come Kouame. Dopo un primo tempo trascorso soprattutto a trovare distanze e con ritmi leggermente al di sotto degli standard i viola si scatena nella ripresa. Oltre le due doppiette dei già citati Ribery e Kouame ad arrotondare il punteggio l'autorete di Solcia.