Juve, Bernardeschi salterà l'inizio del campionato

L'attaccante bianconero aveva lasciato il ritiro della Nazionale per un problema muscolare alla coscia e non riuscirà a recuperare per il debutto in campionato di domenica 20 settembre contro la Sampdoria

Brutta notizia per Andrea Pirlo, il neo allenatore della Juventus dovrà infatti fare a meno di Federico Bernardeschi per l’inizio del campionato. La lesione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata dall’attaccante in Nazionale – per la quale era stato costretto a lasciare il ritiro azzurro prima della sfida alla Bosnia - lo terrà fuori dalla partita d’esordio dei bianconeri in Serie A del prossimo 20 settembre contro la Sampdoria e probabilmente da quella successiva contro la Roma. Le condizioni del giocatore dovranno essere rivalutate, ma i tempi di recupero per una lesione del genere sono di circa un mese, quindi il suo rientro è previsto a ottobre. Un'arma in meno quindi per l'inzio dell'avventura sulla panchina bianconera di Pirlo che - anche da dichiarazioni precedenti al suo insediamento (rilasciate negli studi di Sky Sport) - sembra intenzionato a puntare molto sul talento azzurro nella stagione che sta per cominciare