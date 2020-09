Bologna, Mihajlovic torna dopo la quarantena

"The boss is back": con queste parole il Bologna ha celebrato il ritorno di Mihajlovic a Casteldebole. L'allenatore serbo ha quindi ripreso a lavorare con la squadra, dopo aver ottenuto il via libera dai medici in seguito al secondo tampone negativo. Mihajlovic era risultato positivo al Covid-19 e, dopo aver trascorso gli ultimi giorni in isolamento, ha ricominciato l'attività sportiva. Già lo scorso anno Sinisa Mihajlovic dovette saltare la preparazione a causa della leucemia. In questo 2020 un altro problema che ha impedito al serbo di iniziare regolarmente la stagione insieme ai suoi ragazzi, seguiti da lontano nei primi allenamenti.