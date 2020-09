Il club rossoblù ha comunicato l’esito negativo degli ultimi due tamponi effettuati da Sinisa Mihajlovic, che può dunque riprendere la sua regolare attività. Martedì l'allenatore sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere la seduta della squadra

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato negativo a due tamponi per il coronavirus. Il serbo, dunque, può riprendere la sua regolare attività e domani sarà al centro tecnico di Casteldebole per dirigere la squadra. Mihajlovic era risultato positivo dopo una vacanza in Sardegna, asintomatico.