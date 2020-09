La holding americana Krause potrebbe aver sorpassato i qatarioti della famiglia Al Mana: closing previsto dal 15 settembre in avanti. Hanno interessi nel food and beverage, proprietà immobiliari e aziende agricole negli Usa e da qualche anno puntano anche sulle eccellenze vinicole italiane

Un futuro a stelle e strisce per il Parma. Dal 15 di settembre, infatti, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per il passaggio di proprietà: ad assumere il controllo del club dovrebbe essere la holding americana Krause e non più i qatarioti della famiglia Al Mana. Sorpasso ormai quasi definitivamente sancito da parte del gruppo americano: a fine agosto un gruppo di imprenditori e manager statunitensi ha "studiato" la situazione del club emiliano da vicino, visitando la città e lo stadio Tardini. Uno scatto che ha portato gli americani in pole rispetto al gruppo dei qatarioti di Al Mana, che avevano l'obbligo di chiudere l’affare entro il 30 settembre; in caso contrario, sarebbe scattata una penale. Uno scenario che appare improbabile, visto che la holding Krause dovrebbe arrivare a breve al closing: i massimi rappresentanti della nuova proprietà sarebbero Kyle e Tunner Krause.