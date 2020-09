Parma, la nuova maglia è antivirale. FOTO e VIDEO

Per la prima volta in Serie A una maglia da gioco è in Ti-energy, tessuto realizzato con nanoparticelle di ossido di zinco. Aiutano ad attivare una barriera protettiva contro microbi, batteri e virus. Una scelta particolare, che arriva nel corso della pandemia da coronavirus. Simone Iacoponi scelto come testimonial LE NUOVE MAGLIE DELLA PROSSIMA SERIE A: FOTO

Un tessuto antivirale, utilizzato per la prima volta in Serie A, che aiuta a proteggere la sicurezza dei giocatori: è l'innovazione introdotta dal Parma nelle divise da gioco per la stagione 2020/21, presentate su Twitter. La maglia del club emiliano è infatti in Ti-energy, tessuto realizzato con nanoparticelle di ossido di zinco incapsulate permanentemente nelle fibre che, grazie alle loro caratteristiche e al trattamento Minusnine J1 per l'impermeabilità, attivano un'efficace tenuta antibatterica. "Questo insieme di funzionalità - spiega la nota societaria - consente al tessuto di diventare un’efficace barriera protettiva contro droplet, microbi, batteri e virus". Una scelta che arriva in un momento delicato, in cui l'emergenza sanitaria da Covid-19 su scala mondiale e il rispetto dei protocolli sanitari hanno cambiato anche il mondo del calcio..

Nuova maglia Parma, Iacoponi testimonial leggi anche Parma, in arrivo Nehuen Perez dall'Atletico Madrid Il testimonial scelto dal Parma per la presentazione è il difensore Simone Iacoponi, difensore in rosa da gennaio 2017 e protagonista con 139 presenze e 5 reti del doppio salto di categoria dalla C alla Serie A. Tra le novità che affiancano le ali della Fenice, simbolo del club ricamato in oro sotto il collo con taglio a V, ci sono la manica nera con motivo crociato e una speciale rete posta sotto le maniche per garantire maggiore traspirazione

Nuova maglia Parma, Simone Iacoponi testimonial - Twitter @1913ParmaCalcio