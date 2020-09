Operazione ai dettagli per il difensore argentino classe 2000 di proprietà dei Colchoneros: arriverà in Emilia in prestito secco. Sorpassata la Roma, che aveva provato a inserire un diritto di riscatto nella trattativa CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Il Parma supera la Roma nella corsa a Nehuen Perez, difensore dell'Atletico Madrid e della nazionale Under 20 argentina. Gli emiliani hanno infatti approfittato della fase di stallo nella trattativa tra il club giallorosso e quello spagnolo e sono alle battute finali per consegnare a Fabio Liverani un rinforzo per la difesa. L'Atletico non ha accettato la proposta della Roma di inserire un diritto di riscatto nella trattativa, con il rischio di perdere il controllo del giocatore, mentre il Parma si è accordato per un prestito secco, formula gradita ai Colchoneros. Operazione ai dettagli.