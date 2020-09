Pirlo prova la difesa "mobile": a 3 nel possesso

Andrea Pirlo sta lavorando sulla difesa a tre in fase di impostazione: in attesa di De Ligt, out fino a novembre per infortunio, l'allenatore sta provando Danilo da esterno basso. Potrebbe essere l'ex City a comporre la linea con Bonucci e Chiellini quando la squadra è in possesso, liberando Alex Sandro a centrocampo durante la manovra offensiva. Intanto alla Continassa si rivedono Cristiano Ronaldo e Rabiot, di rientro dagli impegni con le rispettive nazionali

Guardie del corpo. Estrema sicurezza al training center: Bonucci e Chiellini sono tornati. Un muro difensivo per esorcizzare un numero: 43. Come i gol subiti in campionato nella scorsa stagione con la Juve terza difesa del campionato, dopo 8 anni in cui segnare ai bianconeri era diventata un’impresa. La coppia si riforma perché Chiellini è di nuovo a pieno regime dopo l’infortunio al ginocchio: l’ottima prestazione in nazionale contro l’Olanda fa sorridere Pirlo che può contare sul capitano in questo inizio di stagione nel quale dovrà fare a meno del predestinato De Ligt. Nella testa dell’allenatore la vecchia guardia al centro della difesa sarà protetta dal centrocampo e infonderà sicurezza alla squadra. L’obiettivo è evitare i passaggi a vuoto che si sono visti troppe volte nell’ultimo anno e sono costati cari, soprattutto in Champions.