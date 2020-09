Amir Rrahmani è pronto per un'altra stagione da protagonista. Come quella che ha vissuto con il Verona, ma questa volta la maglietta è azzurra. Il presente dice Napoli. Il club ha investito su di lui, lo ha voluto portare agli ordini di Gattuso per 14 milioni di euro più 1,5 di bonus. Fin dal primo allenamento nel ritiro di Castel di Sangro ha provato a convincere Gattuso, perché la concorrenza sarà tanta e non sarà facile partire dal primo minuto.

Le tue prime impressioni?

"Sono due settimane che mi sto allenando con la squadra - ha spiegato il centrale classe 1994 a Sky Sport - i compagni li conoscevo di già, ci ho giocato contro e hanno tanta qualità. Sono intelligenti, con o senza pallone. La squadra è forte".

Da una difesa a tre passerai ad una linea a quattro

"E'un altro moddello di gioco, un altro sistema. Ci sono altre regole da seguire. In una linea a quattro ho giocato anche prima in carriera. Adesso serve un po' di tempo per riabituarmi a quello che facevo. Non è un qualcosa di nuovo comunque per me".