Mihajlovic: "Mercato? Ci manca un attaccante"

0-0 contro una squadra di Serie B. Non è il miglior Bologna quello che si è visto nell'amichevole contro l'Entella: "Ma l'obiettivo di queste partite non è la vittoria", ai microfoni di Sky Sport Sinisa Mihajlovic non fa drammi al termine dell'incontro. "Quello che conta è lavorare su di noi, mettere a posto la squadra. So che possiamo fare di più ma mancano ancora 8 giorni prima del debutto in casa del Milan. In ritiro i ragazzi e lo staff hanno lavorato benissimo: arriveremo pronti". L'allenatore prova a individuare pro e contro di queste prime uscite dei rossoblù: "Ci sono alcuni aspetti che ancora non vanno bene in fase di costruzione, ma mi fa piacere che in queste due amichevoli (l'altra contro la FeralpiSalò, ndr) non si sia preso gol", con il Bologna reduce da un campionato da 65 subiti. "Questo miglioramento in difesa rientra fra i nostri obiettivi stagionali".