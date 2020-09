Poker Atalanta alla Pro Sesto, Bologna-Entella 0-0

Poker dei nerazzurri di Gasperini agli avversari di Serie C, con partita a porte chiuse: solo la Pro Sesto ha comunicato la formazione del match. Non va invece oltre il pareggio la squadra di Mihajlovic. Adesso in campo Verona e Fiorentina, questa sera tocca al Benevento CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS

Atalanta-Pro Sesto 4-1 Buona la prima per l'Atalanta, che in amichevole a Zingonia ha battuto la Pro Sesto sabato pomeriggio. Match a porte chiuse e clima molto riservato: solo la squadra avversaria, neopromossa in Serie C, ha reso noto l'undici che sarebbe sceso in campo contro i nerazzurri. IN AGGIORNAMENTO