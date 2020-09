1/8

È bastata una foto con la maglia del Milan addosso per far tornare indietro di qualche anno i tifosi rossoneri: “Grazie Milan, indossare la maglia away è sempre una grande emozione. Se chiudo gli occhi nella mia mente scorrono tutte le immagini delle finali giocate in tutto il mondo, finali che hanno reso il nostro Club unico”, scrive Paolo Maldini nel suo post Instagram