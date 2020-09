Sporting con 3 positivi: salta partita col Napoli

Doveva essere l'ultimo test dei ragazzi di Gattuso prima del debutto in campionato contro il Parma: gli azzurri sono partiti per Lisbona in mattinata, ma tre positività tra i portoghesi obbligano al dietrofront CORONAVIRUS, TUTTE LE NEWS LIVE



Sporting Lisbona-Napoli non si giocherà. Una decisione inevitabile: sono stati riscontrati tre casi di coronavirus nella squadra portoghese a poche ore dall'inizio del match, in programma questa sera alle 20:30 presso lo stadio José Alvalade. I giocatori in questioni, riporta A Bola, sarebbero asintomatici e già in isolamento.