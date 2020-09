L'attaccante polacco, dopo la mancata convocazione per l'amichevole contro il Pescara, ha comunicato al club di voler rimanere in azzurro fino alla scadenza del proprio contratto. Sul suo futuro, è stato duro Gattuso: "Abbiamo già preso due attaccanti, per lui sarà difficile..." CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Tra campo e mercato, il Napoli comincia a costruire la squadra che affronterà la stagione che sta per cominciare. La vittoria per 4-0 in amichevole contro il Pescara ha regalato tante certezze a Gattuso, ma anche un nuovo caso di difficile risoluzione: il futuro di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, dopo la mancata convocazione per la partita del San Paolo, ha deciso infatti di andare allo scontro con la società e di comunicare la sua volontà di rimanere a Napoli anche per il prossimo campionato. Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2021, Milik ha intenzione di giocarsi le sue carte, anche perchè le offerte arrivate al club nelle ultime settimane non hanno convinto nè la dirigenza azzurra nè lo stesso calciatore. La squadra che si è mossa con maggiore concretezza per Milik è stata la Roma, che però si è vista respingere la propria proposta di 10 milioni di euro più Cengiz Under a fronte di una richiesta del Napoli di 35 milioni cash senza contropartite tecniche. A questo punto si allontana ulteriormente anche il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus, il cui eventuale trasferimento era proprio legato all'arrivo in giallorosso di Milik, individuato come erede perfetto per l'attaccante bosniaco.

Gattuso: "Milik rimane? Per lui sarà dura..." leggi anche Il Napoli 'scopre' Petagna: battuto il Pescara 4-0 Gennaro Gattuso non ha mai avuto problemi a dire tutto quello che pensa: l'allenatore del Napoli va sempre dritto al cuore della questione e così ha fatto anche sulla situazione che riguarda Arkadiusz Milik. Gattuso ha espresso la propria opinione sul futuro dell'attaccante polacco ai microfoni di Sky Sport: "La situazione è molto chiara, sia io che la società gli abbiamo chiesto di rinnovare il contratto, ma lui ha deciso di non farlo. Abbiamo preso due attaccanti come Petagna e Osimhen e se non troverà una soluzione, per lui sarà dura".