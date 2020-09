4/30

MILAN 1993-94 - Finisce l'era del trio olandese con le cessioni di Rijkaard e Gullit mentre Van Basten non scende mai in campo. Simone diventa titolare, ma è Savicevic l'uomo in più di Capello. Nel corso del campionato, il portiere milanista Rossi stabilisce inoltre l'allora record di imbattibilità in Serie A, 929 minuti senza subire reti. Il Milan vince campionato e Champions (4-0 al Barcellona in finale). Formazione tipo (4-4-2): Rossi, Tassotti, Costacurta, Baresi, Maldini; Donadoni, Albertini, Desailly, Savicevic; Papin, Simone. All. Capello