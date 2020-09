"Allenamento anche per me oggi". Antonio Conte non solo mette sotto torchio i suoi giocatori in vista dell'inizio della nuova stagione, ma si tiene in forma andando a tutta sulla cyclette. Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram, che l'allenatore nerazzurro ha aperto da pochi giorni. Evidentemente anche per documentare la fatica di questi giorni ad Appiano Gentile. Quella della squdra ma anche la sua...