Anche Sandro Tonali e Ciprian Tatarusanu, nuovi acquisti in casa Milan, non si sono potuti sottrarre al classico rito di iniziazione canoro: l'ex Brescia ha cantato "Azzurro" di Adriano Celentano, mentre i compagni lo incitavano sbattendo le posate sul tavolo e invocando più voce. Il nuovo vice di Donnarumma si è invece esibito sulle note di "Volare" di Domenico Modugno, ricevendo gli applausi di tutto il gruppo rossonero per la sua interpretazione

TATARUSANU CANTA "VOLARE" DI MODUGNO. VIDEO