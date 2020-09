Poche occasioni nell'amichevole del sabato pomeriggio giocata all'Olimpico. Sorridono i giallorossi di Pippo Inzaghi, mentre la Lazio di Simone chiude per la terza partita consecutiva con tre attaccanti in campo

leggi anche

Serie A, il calendario della prima giornata

Pareggio senza reti tra le squadre dei fratelli Inzaghi. Qualche fiammata di Immobile, ma soprattutto equilibrio e la voglia, da parte delle due squadre, di testare un'ultima volta quanto provato in ritiro. Perché la prossima settimana - la Lazio a Cagliari e il Benevento a Genova contro la Samp - si fa sul serio. Simone sceglie la coppia Immobile-Correa, mentre Lapadula è in panchina fra gli uomini di Pippo. Il primo sussulto è biancoceleste con Akpa Akpro, che al 14' scarica sull'esterno della rete dopo una bella combinazione della coppia d'attacco. Partita bloccata, il pallino del gioco rimane alla Lazio e il Benevento si affida alle ripartenze: pericoloso Letizia al 35', ma sul suo cross Moncini non arriva di pochissimo. Girandola di cambi nella ripresa, con la Lazio che passa al 3-4-3, Immobile prova ad alzare il ritmo in più di un'occasione e al 69' sfiora il bersaglio grosso a Montipò battuto. L'amichevole in famiglia finisce 0-0, gli Inzaghi si danno appuntamento in campionato.